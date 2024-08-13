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        Fırat Nehri'nde kaybolan Ahmet'in cansız bedeni bulundu

        GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde Fırat Nehri'ne giren Ahmet Kurt (14), bir süre suda çırpındıktan sonra kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 22:53 Güncelleme: 13.08.2024 - 23:00
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        Fırat Nehri'nde kaybolan Ahmet'in cansız bedeni bulundu
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        GAZİANTEP’in Karkamış ilçesinde Fırat Nehri’ne giren Ahmet Kurt (14), bir süre suda çırpındıktan sonra kayboldu. Ekiplerin yaptığı çalışmada 2 saat sonra talihsiz çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı.

        Olay, öğleden sonra meydana geldi. Fırat Nehri’ne giren Ahmet Kurt, bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik arama çalışmasının ardından Ahmet Kurt'un cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri incelemesinin ardından Kurt'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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