Tarlasına giden çiftçiyi, husumetlisi av tüfeğiyle öldürdü

GAZİANTEP'te çiftçilik yapan Sıtkı Annaç (60), traktörüyle tarlaya giderken, husumetlisi tarafından av tüfeğiyle vurulup öldürüldü.

Olay, sabah saatlerinde, Bayramlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, traktörüyle tarlasına giden çiftçi Sıtkı Annaç, ismi öğrenilemeyen husumetlisi tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Silah sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Annaç'ı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan Annaç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Annaç'ın cansız bedeni, adli tıp kurumu morgundaki işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Jandarma, olayın ardından kaçan ismi açıklanmayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.