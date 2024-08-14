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        Tarlasına giden çiftçiyi, husumetlisi av tüfeğiyle öldürdü

        GAZİANTEP'te çiftçilik yapan Sıtkı Annaç (60), traktörüyle tarlaya giderken, husumetlisi tarafından av tüfeğiyle vurulup öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 15:55 Güncelleme: 14.08.2024 - 16:00
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        Tarlasına giden çiftçiyi, husumetlisi av tüfeğiyle öldürdü
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        GAZİANTEP'te çiftçilik yapan Sıtkı Annaç (60), traktörüyle tarlaya giderken, husumetlisi tarafından av tüfeğiyle vurulup öldürüldü.

        Olay, sabah saatlerinde, Bayramlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, traktörüyle tarlasına giden çiftçi Sıtkı Annaç, ismi öğrenilemeyen husumetlisi tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Silah sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Annaç'ı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan Annaç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Annaç'ın cansız bedeni, adli tıp kurumu morgundaki işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Jandarma, olayın ardından kaçan ismi açıklanmayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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