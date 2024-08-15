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        İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 16:39 Güncelleme: 15.08.2024 - 16:45
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        İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
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        GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde İslahiye-Nurdağı kara yolunun 12’nci kilometresinde meydana geldi. İsmail A. (38) yönetimindeki 27 AEE 874 plakalı otomobil ile karşı yönde gelen Soner Ç.'nin (21) kullandığı 34 GSB 270 plakalı otomobil, Fevzipaşa Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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