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        Gaziantep'te, halı fabrikasında yangın (2)

        YANGINA200 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLİYORGaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde, bir halı fabrikasında çıkan yangın sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 08:39 Güncelleme: 16.08.2024 - 08:40
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        Gaziantep'te, halı fabrikasında yangın (2)
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        YANGINA200 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLİYOR

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde, bir halı fabrikasında çıkan yangın sürüyor. Alevlere 72 araç ve 200 personelle müdahale ediliyor. İçeride bulunan halı ve iplik balyaları zaman zaman yeniden alevleniyor. Bazı itfaiye ekipleri, yandaki un fabrikasının çatısına çıkıp, alevlere su sıkıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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