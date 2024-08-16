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        Gaziantep'te halı fabrikasında yangın (3)- Yeniden

        GAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesinde bir halı fabrikasında sabahın erken saatlerinde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 10:50 Güncelleme: 16.08.2024 - 10:55
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        Gaziantep'te halı fabrikasında yangın (3)- Yeniden
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        GAZİANTEP’in Şehitkamil ilçesinde bir halı fabrikasında sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. 73 araç ve 206 personel ile yangına müdahale ediliyor.

        Şehitkamil ilçesinde 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir halı fabrikasında saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile yangın kısa sürede büyüyerek, fabrikayı sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, müdahalede yetersiz kalınca belediyeler ve organize sanayi bölgelerinin itfaiyeleri de bölgeye yönlendirildi. 73 araç ve 206 personel ile müdahale edilen yangının, yoğun çaba sonucu çevredeki fabrikalara sıçraması önlendi. İçerisinde iplik balyaları ve çok sayıda halı bulunan fabrikada yangının kontrol altına alındığı bazı noktalarda alevler yeniden yükseldi.

        VALİ ÇEBER: YANGININ ÇEVRESİ SARILDI

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber de berberinde İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile birlikte yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Çeber, yangının çevresinin sarıldığını ve etraftaki diğer fabrikaları sıçramasının önlendiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydeden Çeber, “Arkadaşlarımız yangına tüm gücüyle müdahale ediyor. Şu an itibariyle 72 itfaiye ve benzeri nitelikteki aracımız ve 206 personelimizle yangınla mücadele ediyoruz. Yangının çevresi tamamen sarıldı ve kontrol altına alındı. Büyük risk gece 04.00 sıralarındaydı. Yoğun bir rüzgar vardı ve bu bizim için büyük bir riskti. Yangını çevirmek ve kontrol altına alıp diğer fabrikalara sıçramasını önlemek amacıyla müdahalelerde bulunuldu. Dilek Halı fabrikasının bu bölümünün artık tamamen kullanılamaz hale geldiğini söyleyebiliriz. Yangın söndürüldükten sonra yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışmalar da başlayacak. En büyük tesellimiz de herhangi bir can kaybı ve yaralananların olmamasıdır” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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