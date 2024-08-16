Gaziantep'te halı fabrikasında yangın (3)- Yeniden

GAZİANTEP’in Şehitkamil ilçesinde bir halı fabrikasında sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. 73 araç ve 206 personel ile yangına müdahale ediliyor.

Şehitkamil ilçesinde 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir halı fabrikasında saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile yangın kısa sürede büyüyerek, fabrikayı sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, müdahalede yetersiz kalınca belediyeler ve organize sanayi bölgelerinin itfaiyeleri de bölgeye yönlendirildi. 73 araç ve 206 personel ile müdahale edilen yangının, yoğun çaba sonucu çevredeki fabrikalara sıçraması önlendi. İçerisinde iplik balyaları ve çok sayıda halı bulunan fabrikada yangının kontrol altına alındığı bazı noktalarda alevler yeniden yükseldi.