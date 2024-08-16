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        Gaziantep'te halı fabrikasındaki yangın kontrol altında (4)

        9SAAT SONRA KONTROL ALTINDAGaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangın, 72 araç ve 206 personelin çalışması ile 9 saat sonra kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 13:10 Güncelleme: 16.08.2024 - 13:15
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        Gaziantep'te halı fabrikasındaki yangın kontrol altında (4)
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        9SAAT SONRA KONTROL ALTINDA

        Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangın, 72 araç ve 206 personelin çalışması ile 9 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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