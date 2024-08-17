Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Açık olan dorsenin çarptığı prefabrik kiriş TIR'ın üzerine çöktü, şoför öldü

        GAZİANTEP'te depoya yük getiren TIR'ın açık olan dorsesi, tavandaki prefabrik beton kirişe çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 16:12 Güncelleme: 17.08.2024 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Açık olan dorsenin çarptığı prefabrik kiriş TIR'ın üzerine çöktü, şoför öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP'te depoya yük getiren TIR’ın açık olan dorsesi, tavandaki prefabrik beton kirişe çarptı. Kiriş TIR’ın üzerine çöktü, şoför Mustafa Kurt (47) hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde bir gıda deposunda meydana geldi. Mustafa Kurt, gıda ürünlerini bırakmak için bir depoya giriş yaptı. Yükü indiren Kurt, dorseyi kapatmayı unutup hareket etti. Bu sırada dorse, tavandaki beton kirişe çarptı. Çöken kiriş, TIR'ın üzerine düştü. Depodaki görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Mustafa Kurt'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılan otopsi işleminin cenaze aile yakınlarına teslim edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Yolumuza devam ediyoruz
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Yolumuza devam ediyoruz
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        “Ayrımcılık sempati değil, empatiyle çözülür”
        “Ayrımcılık sempati değil, empatiyle çözülür”
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        FBI'a 'Crooks' suçlaması: "Görülmemiş bir uygulama"
        FBI'a 'Crooks' suçlaması: "Görülmemiş bir uygulama"
        Gol iptali doğru karar mı?
        Gol iptali doğru karar mı?
        Dünya üzerinde kullanılan 9 farklı takvim!
        Dünya üzerinde kullanılan 9 farklı takvim!
        İnkâr ve bekârlık yemini
        İnkâr ve bekârlık yemini
        Kaplıca gibi! Rekor sıcaklık
        Kaplıca gibi! Rekor sıcaklık
        Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak
        Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Mücbir sebep hali devam eden mükellefe ilave süre
        Mücbir sebep hali devam eden mükellefe ilave süre
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi

        Benzer Haberler

        Gaziantep'ten 200 bin kişi, Çanakkale şehitleriyle buluştu
        Gaziantep'ten 200 bin kişi, Çanakkale şehitleriyle buluştu
        Gaziantep'te sahte deterjan üreten şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te sahte deterjan üreten şüpheli yakalandı
        Gaziantep FK, yarın Samsunspor'u ağırlayacak
        Gaziantep FK, yarın Samsunspor'u ağırlayacak
        Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, Gaziantep'te basın mensuplarıyla buluşt...
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, Gaziantep'te basın mensuplarıyla buluşt...
        Araban'da kavun hasadı başladı
        Araban'da kavun hasadı başladı