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        Gaziantep'te otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        GAZİANTEP'te park halindeki otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Ertunga Tunç (24), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 12:35 Güncelleme: 18.08.2024 - 12:40
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        Gaziantep'te otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        GAZİANTEP'te park halindeki otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Ertunga Tunç (24), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, gece saatlerinde Yamaçtepe Mahallesi'ndeki çevre yolunda meydana geldi. Bir kafede çalışan Ertunga Tunç'un kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, park halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tunç yola savrulurken, çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ertunga Tunç, kurtarılamadı. Tunç'un cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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