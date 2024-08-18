Gaziantep FK - Samsunspor: 0-1
STAT: Gaziantep BüyükşehirHAKEMLER: Emre Kargın, Anıl Usta, Mert BulutGAZİANTEP FK: Dioudis - Ömürcan Artan (Dk.
STAT: Gaziantep Büyükşehir
HAKEMLER: Emre Kargın, Anıl Usta, Mert Bulut
GAZİANTEP FK: Dioudis - Ömürcan Artan (Dk. 46 M’Bakata), Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy (Dk. 46 Saborit), Bitok (Dk. 84 İlker Karakaş), Mandouki (Dk. 46 Furkan Soyalp), Maxim, Sorescu, Kozlowski (Dk. 68 Emre Taşdemir), Mustafa Eskihellaç, Kenan Kodro
SAMSUNSPOR: Okan Kocuk - Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Ntcham (Dk. 89 Ercan Kara), Holse (Dk. 78 Celil Yüksel), Muja (Dk. 90 Soner Aydoğdu), Schindler (Dk. 59 Nany Dimata), Moundilmadji (Dk. 89 Loamba Laura)
GOL: Dk. 5 Holse (Samsunspor)
SARI KARTLAR: Ertuğrul Ersoy, Kozlowski, Selçuk İnan (Teknik direktör), Saborit (Gaziantep FK) – Benasser, Celil Yüksel, Dimata (Samsunspor)
Süper Lig'in 2'nci haftasında Gaziantep FK, sahasında Samsunspor’a 1-0 mağlup oldu.
5’inci dakikada orta alandan gelişen Samsunspor atağında Ntcham'ın ara pasında topla buluşan Holse’nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurduğu şutta top ağlarla buluştu: 0-1.
20’nci dakikada sağ kanattan gelişen Samsunspor atağında Moundilmadji’nin ceza sahası içerisine sokularak verdiği pasta Arda Kızıldağ’ın ters vuruşunu kaleci son anda çıkardı.
Samsunspor, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
70’inci dakikada ceza sahası dışından Maxim’in kullandığı frikikte topa iyi yükselen Arda Kızıldağ’ın kafa vuruşu kalecide kaldı.
75’inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim’in pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Mustafa Eskihellaç’ın şutu az farkla auta çıktı.
77’nci dakikada orta alandan gelişen Samsunspor atağında Bola’nın ara pasında topla buluşan Holse’nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Dioudis kornere çeldi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Samsunspor müsabakayı 1-0 kazandı.
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