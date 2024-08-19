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        Gaziantep'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrildiği kazada Suriye uyruklu Gazvan Alluş (37) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 22:30 Güncelleme: 19.08.2024 - 22:35
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        Gaziantep'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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        GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrildiği kazada Suriye uyruklu Gazvan Alluş (37) yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Hatay Bulvarı üzerinde meydana geldi. Gazvan Alluş’un kullandığı 27 MD 4294 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri kazada yaralanan Gazvan Alluş'u İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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