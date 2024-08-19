Gaziantep'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Hatay Bulvarı üzerinde meydana geldi. Gazvan Alluş’un kullandığı 27 MD 4294 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri kazada yaralanan Gazvan Alluş'u İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

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