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        Kaçak yollarla üretilen 300 cennet papağanı Gaziantep'e getirildi

        MANİSA'da kaçak yollarla üretilen ve ülke içinde dağıtımı planlanan 300 cennet papağanı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 15:10 Güncelleme: 20.08.2024 - 15:15
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        Kaçak yollarla üretilen 300 cennet papağanı Gaziantep'e getirildi
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        MANİSA'da kaçak yollarla üretilen ve ülke içinde dağıtımı planlanan 300 cennet papağanı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi. Su kaybı yaşayıp, bitkin düşen papağanlar, karantinaya alındı.

        Manisa Milli Parklar Şube Müdürlüğü, ihbar sonrası kaçak yollarla cennet papağanı üretimi yapılan adrese gitti. Burada ele geçirilen papağanlar için Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na haber verildi. Ekipler, Manisa'ya giderek 300 papağanı özel araçlarıyla teslim aldı ve Gaziantep'e getirdi. Su kaybı yaşayan ve yol yorgunu olan papağanlar, sağlık taraması için karantinaya alındı. Cennet papağanları, gerekli tedavileri yapılıp karantina süreçlerini tamamlamalarının ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, Türkiye'de alanında en büyük ve en kapsamlı hizmet veren kurum olmaları nedeniyle tercih edildiklerini ve kaçak yollarla üretimi yapılıp, tespit edilen tüm hayvanların Gaziantep'e yönlendirildiğini söyledi.

        'BU PAPAĞANLARIN ÜRETİLMESİ YASAK'

        Manisa'da teslim aldıkları cennet papağanlarını özel araçlarıyla Gaziantep'e getirdiklerini belirten Özsöyler, “Geçtiğimiz gün Manisa il merkezinde bazı yetiştiriciler, cennet papağanlarını uygunsuz şartlarda üretmeye başlamışlar. 300 tane cennet papağanın ihbarı üzerine durumu bize bildirildi. Bu papağanların üretilmesi ve hele ki uygunsuz şartlarda üretilmesi yasak. Biz de ekibimiz ve özel araçlarımızla, kafeslerimizle gidip, papağanları teslim aldık ve doğal yaşam parkımıza getirdik. Şu anda tüm papağanlar, karantina altında. Hepsinin beslemesi yapılıyor. Yol stresleri vardı, su kayıpları vardı. Hepsini temin ettik ve karantinadan çıktıktan sonra doğal yaşam alanlarına kendilerini bırakacağız" dedi. Karantinaya alınıp, hasta olan bazı papağanlar ise doğal yaşam parkındaki hayvan hastanesinde uzman veterinerler tarafından tedavi ediliyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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