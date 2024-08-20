Kaçak yollarla üretilen 300 cennet papağanı Gaziantep'e getirildi

MANİSA'da kaçak yollarla üretilen ve ülke içinde dağıtımı planlanan 300 cennet papağanı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi. Su kaybı yaşayıp, bitkin düşen papağanlar, karantinaya alındı.

Manisa Milli Parklar Şube Müdürlüğü, ihbar sonrası kaçak yollarla cennet papağanı üretimi yapılan adrese gitti. Burada ele geçirilen papağanlar için Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na haber verildi. Ekipler, Manisa'ya giderek 300 papağanı özel araçlarıyla teslim aldı ve Gaziantep'e getirdi. Su kaybı yaşayan ve yol yorgunu olan papağanlar, sağlık taraması için karantinaya alındı. Cennet papağanları, gerekli tedavileri yapılıp karantina süreçlerini tamamlamalarının ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, Türkiye'de alanında en büyük ve en kapsamlı hizmet veren kurum olmaları nedeniyle tercih edildiklerini ve kaçak yollarla üretimi yapılıp, tespit edilen tüm hayvanların Gaziantep'e yönlendirildiğini söyledi.