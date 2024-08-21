Yolcu otobüsündeki valizden 1 kilo 550 gram esrar çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nizip ilçesinde oluşturdukları uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün bagajında K.M. isimli yolcuya ait valize narkotik köpeği ile arama yapıldı. Açılan valizde 1 kilo 550 gram esrar ele geçirildi. Valizin sahibi yolcu K.M., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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