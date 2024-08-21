Zincirli Höyük'teki kazı çalışmaları yeniden başladı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 5 bin yıllık tarihi kalıntıların bulunduğu Zincirli Höyük'te 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası durdurulan kazı çalışmaları, yeniden başladı.

İslahiye ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Zincirli Mahallesi'nde yer alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD'nin Chicago Üniversitesi iş birliği ile sürdürülen ve 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası durdurulan kazı çalışmaları, yeniden başladı. 6 Şubat'taki depremlerde köylülerin kullandığı 2 ayrı ahırın yıkılması ile ortaya çıkan büyük taş duvar temellerinin bulunduğu 200 metrekare alanda, 2 noktada başlatılan kazı çalışmaları, Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. David Schloen'in başkanlığında, kazı eş direktörü Virginia Herrmann ve 15 arkeoloğun yer aldığı 25 kişilik ekip tarafından yürütülüyor.

'ARKEOLOJİ KATMANLARINDA HİÇBİR HASAR YOKTU'

Zincirli Höyük Kazı Alan Sorumlusu, Arkeolog Bilgehan Usta, "Türkiye'nin güneydoğusunu 2023 yılında etkileyen depremlerden sonra ilk defa Zincirli Höyük'te kazı çalışması yapıyoruz. Bu yıl aslında gelecek yıllarda yapılacak kazı sezonları için modern katmanları temizliyoruz. Kazı çalışması yapılan alanımızda köylülerin ahır olarak kullandığı ve depremle yıkılması ile ortaya çıkan alanda modern tabakayı temizlemekteyiz. Depremden 2 hafta sonra buraya gelerek, bugüne kadar yaptığımız kazı alanlarını incelediğimde arkeoloji katmanlarında hiçbir hasar yoktu. Toprağın altındaki her şey yine güvendeydi. Bu sezon, İtalyan gruplar olmak üzere 15 kişilik arkeologdan oluşan uzman kadro olmak üzere 25 kişilik ekibimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada çalışırken aynı zamanda kazı alanlarında ortaya çıkarılan çanak, çömlek parçalarının birleştirilmesi çalışmaları laboratuvarımızda devam ediyor" dedi.