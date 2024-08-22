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        Gaziantep'te bahçede çay içen ailenin yanına yorgun mermi düştü

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde evlerinin bahçesinde çay içen ailenin yanına yorgun mermi düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 13:05 Güncelleme: 22.08.2024 - 13:10
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        Gaziantep'te bahçede çay içen ailenin yanına yorgun mermi düştü
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        GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde evlerinin bahçesinde çay içen ailenin yanına yorgun mermi düştü.

        Olay, 20 Ağustos akşamı ilçeye bağlı Sulumağara Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle muhtarı Şehmuz Özer’in ailesi ve yakınları toplam 12 kişi bir araya gelerek çay içip, sohbet ederken, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermi önce duvara sonra demir korkuluklara çarptı. Ailenin yanına düşen yorgun mermi nedeniyle Şehmuz Özer şikayetçi oldu.

        Olay karşısında şaşkınlık yaşayan ve magandalara karşı sosyal medyadan da mücadele başlatan Özer, şans eseri sağ kaldıklarını söyleyerek, ''Bundan iki gün önce magandaların havaya açması sonucu burada tüm aile bir arada oturduğu sırada mermi önce evin duvarına, daha sonra demire çarparak ailenin tam ortasına düşüyor. Üç saniye önce merminin düştüğü yerde küçük bir çocuk vardı. Çok şükür yaralı ve ölü olmadı. Yarın bu başka bir hanede olabilir. Burada düğünlerde havaya ateş açan magandalara sesleniyorum. Yapmayın havaya ateşlediğiniz her mermi aynı hızla bir yere düşüyor. Düştüğü yerde bir canlının ve bir insanın olduğunu unutmayalım. Kazaya sebebiyet vermemek için herhangi bir can boş yere, körü körüne aramızda ayrılmasın'' dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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