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        Bakan Tekin: Her kademenin ilk sınıfı, yeni modelle eğitim öğretime başlayacak (2)

        BÖLGEDEKİİLLERİN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİYLE TOPLANTIYA KATILDIMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kilis programlarının ardından 'Afet Bölgesi Değerlendirme Toplantısı' kapsamında Gaziantep'e geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 19:49 Güncelleme: 22.08.2024 - 19:55
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        Bakan Tekin: Her kademenin ilk sınıfı, yeni modelle eğitim öğretime başlayacak (2)
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        BÖLGEDEKİİLLERİN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİYLE TOPLANTIYA KATILDI

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kilis programlarının ardından ‘Afet Bölgesi Değerlendirme Toplantısı’ kapsamında Gaziantep’e geldi. Bakan Tekin Gaziantep programları kapsamında ilk önce Gaziantep Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Bakın Tekin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde bir toplantı daha gerçekleştirdi. Toplantıya Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve bölge illerin İl Milli Eğitim müdürleri katıldı.

        ‘Afet Bölgesi Değerlendirme Toplantısı’nda konuşma yapan Bakan Tekin, derslik sayısının hızla artış gösterdiğini ve deprem öncesi derslik sayısının yüzde 10 üzerine çıkıldığını söyledi. Bakan Tekin, milli eğitim olarak heyecanlı bir döneme girdiklerini ve 2 Eylül tarihinde yeni eğitim öğretim takviminin başlayacağını belirtti. Yeni eğitim öğretim döneminin tüm eğitimcilere, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını dileyen Tekin, “2 Eylül günü eğitim-öğretim takvimimiz başlıyor. Öğretmen arkadaşlarımız okullarında olacak 2 Eylül itibariyle, 9 Eylül tarihi itibari ile de öğrencilerimizle beraber 2024-2025 eğitim-öğretim yılını başlatmış olacağız. Ülkemize, milletimize, çocuklarımıza, ailelerine hepsine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

        ‘DEPREMDE YIKILAN DERSİK SAYIMIZI 19 BİN 784’E YÜKSELTİYORUZ’

        Bakan Tekin, 6 Şubat depremlerinde 11 ilde 9 bin 935 dersliğin yıkıldığını ve yapılan hızlı inşaat çalışmalarıyla yeni eğitim öğretim döneminde 19 bin 784 dersliğin faaliyete geçirileceğini söyledi.

        Deprem öncesi derslik sayısının yüzde 10 üzerine çıkılarak yeni dersliklerin oluşturulduğunu belirten Tekin, "Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası 11 ilde yaşadığımız derslik sıkıntısını gidermek için yaptığımız çalışmalarla ilgili rakamları sizlerle paylaşmak isterim. 6 Şubat tarihi itibari ile Türkiye genelinde bin 295 okulumuzda 9 bin 935 derslik kullanılamaz hale geldi. Yani yıkıldı ya da yıkılmasa bile yıkılması gereken bir hale geldi. Bu vesileyle yakınlarını kaybeden vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün milletimize bir kez daha baş sağlığı dilemek isterim. 6 Şubat‘tan sonra başlayan çalışmalar neticesinde bu 9 bin 935 eksilen derslik yerine toplam 11 ilde inşaatı tamamlanan, yani eğitim öğretime açılan ve yakın zamanda açılacak şekilde ihalesi yapılmış inşaatı devam eden dersliklerimizle beraber toplam 19 bin 784 derslik yapılmış olacak. Yani 9 bin 935 derslik eksilmiş iken yaklaşık 10 bin derslik ilave olarak eklemiş olacağız. Yani 6 Şubat öncesindeki derslik sayısının yüzde 10 üzerinde bir derslik sayısına kavuşmuş olacağız" diye konuştu.

        Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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