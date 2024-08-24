Özgür Özel: En güçlü ittifak Cumhuriyet Halk Partisi'dir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin ittifakı en büyük en güçlü ittifaktır. Bu ittifak bu ülkeyi seven herkesin ittifakıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kez daha sesleniyoruz. Tüm demokratlar birleşin yan yana durun" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziantep'te 'Üreticinin Sesini Duyuruyoruz' sloganıyla düzenlediği Fıstık Mitingi'ne katıldı. Özel, İstasyon Meydanı’nda düzenlenen mitingde partilileri ve fıstık üreticileriyle bir araya geldi. Fıstık üreticilerinin sorunlarına değinen Özel, çözümün bölgede Güneydoğu Birliğinin yeniden kurulmasına bağlı olduğunu ve fıstık için taban fiyat açıklanmasının zorunlu olduğunu söyledi. Özel, partisinin ittifakının en büyük ittifak olduğunu ve tüm demokratların ortak bir noktada buluşması gerektiğine de dikkat çekti.

Özel, fıstığın Antep için temel geçim ürünü olduğunu ve hükümetin bölgedeki çiftçilerin sorunları görmezden geldiğini belirterek,“Biz üreticinin sesini tüm Türkiye'ye duyuracağız. Artık bu hükümetin bu ülkeye verebilecek hiçbir şeyi yok. Vatandaşın derdinin çaresi bu hükümeti değiştirmektedir. Ben üreticimize, vatandaşımıza seslenmek istiyorum. Üzülmeyin, vardır elbet bir çaresi. Çare de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Üretici, çiftçi, vatandaş zor durumda. Üreticinin, çiftçinin, vatandaşların tepkisi siyasi bir tepki değil vicdani bir tepkidir" dedi.

'DÜNYA ÜRETİMİNİN YÜZDE 12'SİNİ KARŞILIYORSUNUZ' Özel, bölgedeki fıstık üretiminin dünya fıstık üretiminin yüzde 12’sini karşıladığını ve fıstığa katma değer verilmesi gerektiğini kaydederek, üretimde tüm zorlukları fıstık üreticilerinin yaşadığını parayı ise başkalarının kazandığını söyleyerek, “Bugün bir amcamız fıstık tarlasında sitemde bulundu. Çiftçi yaklaşık 20 yıl emek verdiği üründen kazanmak istiyor ama bugün çiftçinin emeğine göz dikenler var. Fıstık ile ilgili oda yöneticileri ile görüştüm. Geçen yıl boz fıstık 110 liraydı. Fıstık burada, fıstık üreticisi burada, ilgili herkes burada. Geçen yıldan bu yana sulama maliyeti, gübre, ilaç gibi yan ürünlerin masrafları iki üç kat artmış. Ama bu Gaziantep'in geçiminin ana maddesi geçen yıl 110 lira da bu yıl neden 90 lira. Bu akılla vicdanla açıklanamaz. Buradan sesleniyorum. Bir avuç tüccarı korumayı bırakın. Karınca gibi fıstık üreticisinin yanında Cumhuriyet Halk Partisi var. Her sıkıntıyı çiftçi yaşayacak ama parayı başkası kazanacak. Yok öyle yağma. Yazıklar olsun bu düzene. Tarım Bakanı abuk sabuk telefon konuşması yapmayı bıraksın. Çiftçinin emeğine sahip çıksın. Emekçinin, yoksulun, garibanın sesini duymuyorlar. Sizin sesinizi biz duyuyoruz. Biz sizi yalnız bırakmayacağız. Çiftçinin, emekçinin yanında Cumhuriyet Halk Partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi bir sorun varsa sorunu gören, çözümü bilen partidir. Toprak Mahsulleri Ofisi Türkiye'nin çeşitli illerinde çeşitli ürünleri nasıl alıyorsa bu bölgede, Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, Kilis'te, Siirt'te de Antep fıstığını alacak. Çiftçilerimizi kurtlar sofrasına yem etmek değil bu piyasanın ana aktörü yapmak boynumuzun borcudur. Sıcaklık arttı, sulama zaruri hale geldi. Bu konuda çalışma yapmak ve çözüm yolları bulmak gerekmektedir" şeklinde konuştu.

'ÜRETİCİDEN YANAYIZ' Özgür Özel, partisinin üreticiden yana olduğunu ve sahte gündemlerin peşine düşmeyeceklerini belirtti. Fıstık üreticileri dışında diğer çiftçilerin de sorunlarına değinen Özel, "Çiftçi yok sayılamaz, çiftlerin sorunları görmezden gelinemez. Çiftçinin sorunları yoktur diyorlar. Buradan Erdoğan ve Bahçeli'yi, diğer liderleri uyarıyorum. Sizin sahte gündemlerinizin peşine takılıp Antep fıstığı üreticilerini yalnız bırakmayacağım. Bizim derdimiz emekçidir, Rize'deki çaycı, Giresun'daki fındıkçı, Antep'teki fıstıkçıdır. Biz üreticimizin yanındayız. Emekçiyi sömürenlerle gidecek yolumuz, konuşacak konumuz, bir anayasa gündemimiz yok. Bizim yolumuz sizlersiniz, Antepli fıstık üreticileri, emekçilerdir. Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki, "Üzülmeyin, enseyi karartmayın. Vardır bunun da bir çaresi. O da Cumhuriyet Halk Partisi'. Biz sizlerin yanındayız" ifadelerini kullandı.