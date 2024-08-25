Arkeolog, kazı alanına terk edilen sıpayı sahiplendi

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesindeki Zincirli Höyük’te kazı çalışmalarını sürdüren Arkeolog Bilgehan Usta, bölgeye bırakılan sıpayı sahiplendi.

İslahiye merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Zincirli Mahallesi’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD’nin Chicago Üniversitesi iş birliğiyle sürdürülen 14’üncü etap kazı çalışmalarını yürüten ekip, bölgeye terk edilmiş sokak köpeklerinin saldırdığı sıpa buldu. Zincirli Höyük’ün antik adı olan ‘Samal’ adını verdikleri sıpayı sahiplenen kazı alanı sorumlusu Arkeolog Bilgehan Usta, onu İzmir’deki evine gönderdi.

Usta, sıpanın kazı alanına yakın bir bölgede köpeklerin saldırısına uğradığını ve sahiplendiğini belirterek, ”2017 yılından buyana Zincirli Höyük’te kazı çalışmalarına katılıyorum. Daha önceki yıllarda ekibimizde hayvan sahiplenerek Amerika’ya götürenler de olmuştu. Höyükte sahipsiz bir sıpa bulduk. Sıpaya birkaç tane sokak köpeği saldırmıştı, sıpayı sahiplendik. Adı ne olsun diye düşünürken kazı ekibi olarak kazı yaptığımız Zincirli Höyük’ün antik ismi 'Samal' olsun dedik. ‘Samal’ kuzey demek olunca biz de sıpaya bu ismi verdik. 4 bin yıllık tarihi olan höyüğün 2024 doğumlu sıpası oldu. Sıpayı alıp, eve götüreyim derken gerçek oldu. Burada tüm yasal süreçlerini tamamladıktan sonra bir hayvan nakliyat firmasıyla İzmir'e gönderdik. Şu anda sıpa evde ailem ile beni bekliyor” dedi.