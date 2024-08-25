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        Kanser hastası uzman çavuş yaşamını yitirdi

        SURİYE'de görev yaptığı sırada rahatsızlanarak Türkiye'ye getirilen ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Gaziantepli Uzman Çavuş Hasan Aslan (27), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 21:22 Güncelleme: 25.08.2024 - 21:25
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        Kanser hastası uzman çavuş yaşamını yitirdi
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        SURİYE'de görev yaptığı sırada rahatsızlanarak Türkiye'ye getirilen ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Gaziantepli Uzman Çavuş Hasan Aslan (27), hayatını kaybetti.

        Uzman Çavuş Hasan Aslan, bir süredir görev yaptığı Suriye'deki birliğinde rahatsızlanınca kanser teşhisi konuldu. Aslan Tedavi için Türkiye'ye getirilerek Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.  5 aydır hastanede tedavi gören Aslan  bugün yaşamını yitirdi. Gaziantep’in Karkamış ilçesi Eceler Mahallesi'nde ikamet eden ve 1 yıllık evli olduğu öğrenilen Hasan Aslan'ın cenazesinin, yarın öğle namazına müteakip yapılacak törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi. Aslan'ın ailesinin evine Türk bayrakları asıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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