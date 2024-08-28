Emir Baki, oynarken 'gürültü' yaptığı gerekçesiyle mahalle manavı tarafından tüfekle öldürüldü

GAZİANTEP'te 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır, oyun oynarken 'gürültü' yaptığı iddiasıyla mahallede manavlık yapan esnaf tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan manav aranıyor.

Olay, akşam saatlerinde Güzelvadi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen ve mahallede manav işleten kişi, Emir Baki Bayındır’ın oyun oynarken çıkardığı sesten rahatsız olup, iş yerinde bulundurduğu pompalı tüfekle küçük çocuğa ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan küçük çocuk kanlar içerisinde yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Emir Baki, özel bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Emir Baki Bayındır’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.