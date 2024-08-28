Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, İslahiye-Hassa kara yolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Kutbettin E. (47) yönetimindeki 58 BB 521 plakalı otomobil ile Yasin Y’nin kullandığı 31 N 6217 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaralanan motosiklet sürücüsü Yasin Y.'yi ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

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