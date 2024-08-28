Gürültü yaptığı gerekçesiyle küçük Emir'i öldüren manav gözaltında

Olay, dün akşam saatlerinde Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede manav işleten M.T., Emir Baki Bayındır'ın oyun oynarken çıkardığı sesten rahatsız olup, iş yerinde bulundurduğu pompalı tüfekle küçük çocuğa ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan küçük çocuğun kanlar içerisinde yere yığıldığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kaçarken, Emir Baki Bayındır kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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