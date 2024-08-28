Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 22’nci kilometresinde meydana geldi. Cebrail Y. (56) yönetimindeki 27 HK 467 plakalı otomobil ile karşı yönde gelen Hüseyin H. (29) idaresindeki 63 MC 5127 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile 2 yaşındaki çocuk yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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