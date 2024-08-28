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        Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 13:11 Güncelleme: 28.08.2024 - 13:15
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        Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı
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        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 22’nci kilometresinde meydana geldi. Cebrail Y. (56) yönetimindeki 27 HK 467 plakalı otomobil ile karşı yönde gelen Hüseyin H. (29) idaresindeki 63 MC 5127 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile 2 yaşındaki çocuk yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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