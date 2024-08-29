Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Damat, kuzeni ve çalışanları tarafından kına gecesinde darp edildi

        GAZİANTEP'te sağlık personeli Yemliha Kızıltoprak (27), kına gecesinde tartıştığı kuzeni Mehmet O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 13:38 Güncelleme: 29.08.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Damat, kuzeni ve çalışanları tarafından kına gecesinde darp edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP’te sağlık personeli Yemliha Kızıltoprak (27), kına gecesinde tartıştığı kuzeni Mehmet O. ve çalışanları tarafından demir sopalarda darp edildi. Yemliha Toprak’ın, yoğun bakımda tedavisi devam ederken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 26 Ağustos günü Yamaçtepe Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Yemliha Toprak ve Ayşenur Kızıltoprak‘ın kına gecesinde damat ve kuzeni Mehmet O. arasında ‘telefonu bırak halaya gel’ demesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Mehmet O., damada sandalye ile vurdu. Davetlilerin araya girmesi ile kavga son buldu. Mehmet O., ise davetliler tarafından düğün salonundan gönderildi.

        20 KİŞİ SALONU BASTI

        Daha sonra Mehmet O., çalışanlarını toplayarak çekicilerle düğün salonunu bastı. Ellerinde demir sopalarla salona giren grup halay çektiği sırada Yemliha Kızıltoprak’ı öldüresiye dövdü. Kafasına ve vücudunun çeşitli bölgelerine darbeler alan damat ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri ağır yaralanan Yemliha Kızıltoprak’ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan damadın başına aldığı darbeler sonucu yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

        OLAY ANI KAMERADA

        Olay anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çekici ve otomobillerle düğün salonuna gelen gurubun ellerinde demir sopalarla salona girip halayda eğlenen damada saldırdığı görüldü. Saldırganların damadın yakınları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığı ve levyeli şahısların kovalamaya devam ettiği görüldü. Damat ve ailesi, saldırganlardan şikayetçi olurken, kına gecesi davetlilerin dağılması ile sona erdi.

        ‘HALAYA GEL DEYİNCE TARTIŞMA ÇIKMIŞ’

        Damat Yemliha Kızıltoprak’ın babası Ahmet Kızıltoprak, en mutlu günlerinin zehir olduğunu söyledi. Oğlunun kuzenine ’telefonu bırak halaya’ gel demesi üzerine tartışma çıktığını dile getiren ve ardından 20 kişinin sopalarla oğlunu öldüresiye dövdüklerini belirten Ahmet Kızıltoprak, oğlunun yoğun bakımda 3 gündür tedavi gördüğünü belirtti.

        Kızıltoprak, “26 Ağustos günü oğlum Yemliha Kızıltoprak’ın kınası vardı. Saat 22.30 sıralarında yeğenim Mehmet ile tartışmışlar. Oğlum kuzenine halaya kalk demiş o da gelmek istemeyince ufak bir tartışma olmuş aralarında. Yeğenim de oğluma küfür edince damat sandalyeyle kendisine vurmak istemiş. Küçük bir gerginlik oldu ve biz yatıştırdık evlerine gittiler. Daha sonra ne kadar iş yerlerindeki şoförler varsa çevresi varsa toplayıp gelmişler. Biz geleceklerini tahmin etmiyordum. Yeğenim bana bunu yapmaz diyordum. Düğüne gelip saldırdılar. Oğlumu da bu hale getirdiler. Oğlum yoğun bakımda yatıyor. Hayati tehlikesi bulunuyor. En mutlu günümüzü bir akraba bunu yapar mı? Bu ne merhametsizlik. Saldıran en az 20 kişi vardı. Şu anda 8 kişi gözaltına alındı. Kamera görüntülerinde hepsi mevcut. Bu canilerin cezası verilmeli. Bugün buna bir akrabasına yapan başkalarına ne yapmaz. Ufacık bir meseleden insan dayısına bunu yapar mı? Devletimizden beklentim en ağır cezayla cezalandırılmaları. Benim oğlum sağlık memuru. Nişanlısı da kendisi gibi sağlıkçı. Bu çocukların ve bizlerin psikolojisi bozuldu. 3 gündür evimize gidemiyoruz çocuğumuzun iyi olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

        Öte yandan olayla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        3 çocuğunu katleden cani baba öldü!
        3 çocuğunu katleden cani baba öldü!
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Bakan Fidan Brüksel'de
        Bakan Fidan Brüksel'de
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        Kremlin: Durov davası siyasi zulme dönüşmemeli
        Kremlin: Durov davası siyasi zulme dönüşmemeli
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?
        17 yıl önce düşen uçağın enkazı bulundu
        17 yıl önce düşen uçağın enkazı bulundu
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        Evden kaçan maymun genç kızı hastanelik etti
        Evden kaçan maymun genç kızı hastanelik etti
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te fabrikada çalışırken kafasına direk düşen kişi öldü
        Gaziantep'te fabrikada çalışırken kafasına direk düşen kişi öldü
        Gaziantep'te serinlemek için Fırat Nehri'ne giren kişi boğuldu
        Gaziantep'te serinlemek için Fırat Nehri'ne giren kişi boğuldu
        Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı
        Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı
        Gürültü yaptığı gerekçesiyle küçük Emir'i öldüren manav gözaltında
        Gürültü yaptığı gerekçesiyle küçük Emir'i öldüren manav gözaltında
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı