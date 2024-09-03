Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        GAZİANTEP'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, arkasındaki kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 00:24 Güncelleme: 03.09.2024 - 00:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, arkasındaki kişi ağır yaralandı. 

        Kaza, akşam saatlerinde Pancarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 TC 286 plakalı otomobil, Kerim Bağcı'nın (21) kullandığı 27 AVK 733 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü ile arkasındaki Fırat Efe Bucaklar (16) yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Kerim Bağcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kerim Bağcı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, Fırat Efe Bucaklar'ın da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Jakobs imzayı attı!
        Jakobs imzayı attı!
        Isparta'da kardeş cinayeti
        Isparta'da kardeş cinayeti
        İşte OVP'nin açıklanacağı tarih
        İşte OVP'nin açıklanacağı tarih
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklandı
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklandı
        ABD, Maduro'nun uçağına el koydu
        ABD, Maduro'nun uçağına el koydu
        Bıçağı kullanan zanlı yakalandı
        Bıçağı kullanan zanlı yakalandı
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Joao Mario geliyor!
        Joao Mario geliyor!
        Amerikan askerinin başına çuval geçirdiler! 15 gözaltı
        Amerikan askerinin başına çuval geçirdiler! 15 gözaltı
        İngiltere bazı silahları İsrail'e satmayacak
        İngiltere bazı silahları İsrail'e satmayacak
        Aysel'den dünya ve paralimpik rekoru!
        Aysel'den dünya ve paralimpik rekoru!
        Galatasaray'da flaş ayrılık!
        Galatasaray'da flaş ayrılık!
        'Netanyahu ateşkes için yeterli çaba göstermiyor'
        'Netanyahu ateşkes için yeterli çaba göstermiyor'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Victor Osimhen Galatasaray'da!
        Victor Osimhen Galatasaray'da!
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Türkiye'de defnedilecek
        Türkiye'de defnedilecek
        "Kazanan haklıdır"
        "Kazanan haklıdır"
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te otomobil ile çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaral...
        Gaziantep'te otomobil ile çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaral...
        Fırat Nehri'nde boğulan kişi toprağa verildi
        Fırat Nehri'nde boğulan kişi toprağa verildi
        Otomobille çarptığı köpeğin üzerinden geçti, gözaltına alındı; olay kamerad...
        Otomobille çarptığı köpeğin üzerinden geçti, gözaltına alındı; olay kamerad...
        Gaziantep'te aracıyla köpeğe çarpıp kaçan sürücüye para cezası verildi
        Gaziantep'te aracıyla köpeğe çarpıp kaçan sürücüye para cezası verildi
        Araban Kaymakamlığı engelli vatandaşın evini boyattı
        Araban Kaymakamlığı engelli vatandaşın evini boyattı
        Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da yeni adli yıl törenle başladı
        Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da yeni adli yıl törenle başladı