Gaziantep'te 8 bin tarım işçisi, biber temizleyerek geçimini sağlıyor

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hasadı süren ‘Kırmızı altın’ olarak adlandırılan kırmızıbiberin çöplerinden temizlenerek kurutulup pul biber haline getirilmesi sürecinde 8 bin tarım işçisi görev alıyor.

Türkiye’nin kırmızıbiber ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı İslahiye’de 26 bin 500 dekar alanda üretimi yapılan biberin hasadı sürüyor. Bu yıl 53 bin ton rekolte beklenen ve bölgede ‘kırmızı altın’ olarak adlandırılan biberin hasadıyla birlikte pul bibere dönüştürülmesi süreci de başladı. Tarlada hasadı yapılarak tesislere getirilen biberler, çöplerden arındırılarak temizleniyor. İlçede pul biber üretimi yapılan 20 tesiste, merkez ve kırsal mahallelerde oluşturulan çöp çekme alanlarında ise 8 bin tarım işçisi istihdam ediliyor.