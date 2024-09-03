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        Gaziantep'te 8 bin tarım işçisi, biber temizleyerek geçimini sağlıyor

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hasadı süren 'Kırmızı altın' olarak adlandırılan kırmızıbiberin çöplerinden temizlenerek kurutulup pul biber haline getirilmesi sürecinde 8 bin tarım işçisi görev alıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 12:13 Güncelleme: 03.09.2024 - 12:15
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        Gaziantep'te 8 bin tarım işçisi, biber temizleyerek geçimini sağlıyor
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        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hasadı süren ‘Kırmızı altın’ olarak adlandırılan kırmızıbiberin çöplerinden temizlenerek kurutulup pul biber haline getirilmesi sürecinde 8 bin tarım işçisi görev alıyor.

        Türkiye’nin kırmızıbiber ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı İslahiye’de 26 bin 500 dekar alanda üretimi yapılan biberin hasadı sürüyor. Bu yıl 53 bin ton rekolte beklenen ve bölgede ‘kırmızı altın’ olarak adlandırılan biberin hasadıyla birlikte pul bibere dönüştürülmesi süreci de başladı. Tarlada hasadı yapılarak tesislere getirilen biberler, çöplerden arındırılarak temizleniyor. İlçede pul biber üretimi yapılan 20 tesiste, merkez ve kırsal mahallelerde oluşturulan çöp çekme alanlarında ise 8 bin tarım işçisi istihdam ediliyor.

        2 ay sürecek olan acı mesaisinde görev alan çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 8 bin tarım işçisi ise kazançları ile aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

        Biber işleme tesisi sahibi Ökkeş Köse, hasadı yapılan biberlerin çöplerinden temizlendikten sonra kurumaya bırakıldığını ve ardından tesiste işlenerek pul bibere dönüştürüldüğünü belirterek, "Ürünlerimiz iç piyasanın yanında İngiltere, Almanya ile birlikte Avrupa ülkelerine ihracat edilmektedir" dedi.

        İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse ise hasadı devam eden kırmızıbiberin binlerce insanın 2 ay süreyle istihdam edilmesine olanak tanıdığını söyleyerek, "Pul biber üretiminin ilçe ekonomisine katkı sağladığı gibi mevsimsel olarak binlerce kişiyi de istihdam imkânı sunmaktadır. Biber hasadının başlamasıyla birlikte toplanan ürünler tesislere götürülerek pul bibere dönüştürülüyor. Çiftçilerimiz arazilerde ve tesislerde işlediği biberlerin çöp çekme olarak adlandırılan temizleme işleminde 8 bin işçi görev alıyor. Bu da bölgemize ciddi anlamda ekonomik katkı sağlamakta ve kaliteli kırmızıbiber üretilmektedir" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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