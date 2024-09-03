Gaziantep'te devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Burhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Yasir G.’nin kontrolünü yitirdiği 35 BLG 026 plakalı motosiklet devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri kazada yaralanan sürücü Yasir G. ile arkasındaki arkadaşı Yakup D’yi ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

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