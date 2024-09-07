Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 1 ölü, 22 yaralı

        GAZİANTEP'te tarım işçilerini taşıyan kamyonet, hafif ticari araca çarpıp şarampole devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 18:08 Güncelleme: 07.09.2024 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 1 ölü, 22 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP’te tarım işçilerini taşıyan kamyonet, hafif ticari araca çarpıp şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 8’i ağır 22 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Oğuzeli ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Gussen, kullandığı 27 MC 6450 plakalı kamyonetle sollama yaptığı sırada Ertuğrul T.’nin kullandığı 35 EA 2946 plakalı hafif ticari araca çarparak devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 23 yaralıyı kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan ismi öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti, 8 yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verilecek
        Narin toprağa verilecek
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        Ünlüler acıyı paylaştı
        Ünlüler acıyı paylaştı

        Benzer Haberler

        Gaziantepli tamirci, evlerde anı olarak saklanan gramofonlara ses veriyor
        Gaziantepli tamirci, evlerde anı olarak saklanan gramofonlara ses veriyor
        KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 95 yaşındaki Kore gazisi, savaşta k...
        KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 95 yaşındaki Kore gazisi, savaşta k...
        Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kavgayı ayırmak isterken kalbinden bıçaklanıp, öldü
        Kavgayı ayırmak isterken kalbinden bıçaklanıp, öldü
        Berberde doldur- boşalt yaptığı tüfekle arkadaşını öldürdü
        Berberde doldur- boşalt yaptığı tüfekle arkadaşını öldürdü
        Gaziantep'te kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanan kişi öldü
        Gaziantep'te kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanan kişi öldü