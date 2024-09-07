Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 21 yaralı (2)
ÖLÜSAYISI 2'YE YÜKSELDİ Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan kamyonet, hafif ticari araca çarpıp şarampole devrildiği kazada Suriye uyruklu Cevahir Hamid (44) ile İsmail El İsmail yaşamını yitirdi.
ÖLÜSAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Gaziantep’te tarım işçilerini taşıyan kamyonet, hafif ticari araca çarpıp şarampole devrildiği kazada Suriye uyruklu Cevahir Hamid (44) ile İsmail El İsmail yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 21 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.
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