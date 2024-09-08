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        Kavgayı ayırmak isterken kalbinden bıçaklanıp, öldü

        GAZİANTEP'te, bir sitede borç- alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgayı ayırmak istediği sırada kalbinden bıçaklanan site yönetici Bülent Ecevit Bozgeyik (47), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 23:26 Güncelleme: 08.09.2024 - 23:30
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        Kavgayı ayırmak isterken kalbinden bıçaklanıp, öldü
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        GAZİANTEP’te, bir sitede borç- alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgayı ayırmak istediği sırada kalbinden bıçaklanan site yönetici Bülent Ecevit Bozgeyik (47), hayatını kaybetti. 

        Olay, akşam saatlerinde Barak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, site içerinde M.S. ile S.S. arasında borç- alacak meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Site yöneticiliği yapan Bülent Ecevit Bozgeyik, kavgayı ayırmak için müdahale ettiği sırada bıçağın kalbine saplanması sonucu ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bozgeyik, yapılan ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bozgeyik, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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