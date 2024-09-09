Gaziantep'te kaçak kazıya 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kırsal bölgede açtıkları çukurda kazı yapan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan aletler ile yakalanan A.Ç. ve S.B., gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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