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        Gaziantep'te kaçak kazıya 2 gözaltı

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kişi, kaçak kazı yaparken yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 11:46 Güncelleme: 09.09.2024 - 11:50
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        Gaziantep'te kaçak kazıya 2 gözaltı
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        GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kişi, kaçak kazı yaparken yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kırsal bölgede açtıkları çukurda kazı yapan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan aletler ile yakalanan A.Ç. ve S.B., gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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