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        Gaziantep'te bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        GAZİANTEP'te bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Hanifi Bolat (18), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 15:39 Güncelleme: 09.09.2024 - 15:45
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        Gaziantep'te bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        GAZİANTEP'te bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Hanifi Bolat (18), hayatını kaybetti.

        Kaza, öğle saatlerinde İbn-i Sina Mahallesi'nde meydana geldi. Hanifi Bolat’ın kontrolünü yitirdiği 27 ALE 494 plakalı motosiklet yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bolat yolda sürüklenirken çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bolat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hanifi Bolat'ın cenazesi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alıp gelen Bolat'ın yakınları sinir krizi geçirirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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