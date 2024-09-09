Gaziantep'te bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, öğle saatlerinde İbn-i Sina Mahallesi'nde meydana geldi. Hanifi Bolat’ın kontrolünü yitirdiği 27 ALE 494 plakalı motosiklet yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bolat yolda sürüklenirken çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bolat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hanifi Bolat'ın cenazesi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alıp gelen Bolat'ın yakınları sinir krizi geçirirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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