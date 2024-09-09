Minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Duhan Ç. (24) yönetimindeki 34 CZE 492 plakalı minibüs ile karşı yönde gelen Bekir Y.'nin (51) kullandığı 27 VY 199 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile araçta bulunan Aykut K. ve Uğur Efe Y. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Bekir Y. ile Aykut K.'nin hayati tehlikesi olduğu, bu nedenle Gaziantep'e sevk edildiği öğrenildi. Diğer yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.