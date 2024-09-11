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        Tekin: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin mihenk taşlarından biri çocukların severek okullarına gidebilmesi

        MİLLİEğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde amaçlarının eğitim sistemine aileleri de dahil edip çocukların okula severek ve isteyerek gitmelerini sağlayıp eğitim kalitesini yükseltmek olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 12:51 Güncelleme: 11.09.2024 - 12:55
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        Tekin: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin mihenk taşlarından biri çocukların severek okullarına gidebilmesi
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        MİLLİEğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde amaçlarının eğitim sistemine aileleri de dahil edip çocukların okula severek ve isteyerek gitmelerini sağlayıp eğitim kalitesini yükseltmek olduğunu söyledi. Tekin, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin ana mihenk noktalarından bir tanesi çocuklarımızın severek, isteyerek, koşarak okullarına gidebilmesidir.” dedi.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ‘Bilinçle İlerleme Zamanı’ projesi kortej yürüyüşü etkinliği kapsamında Gaziantep’e geldi. Bakan Tekin, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, protokol mensupları ve öğrenciler proje kapsamında Gaziantep Kalesi’nden Balıklı Parkı’na kadar yapılan kortej yürüyüşüne katıldı. Bakan Tekin etkinlik alanında öğrencilerle sohbet edip yaptığı konuşmada amaçlarının eğitim çıtasını yükseltmek olduğunu söyledi. Bu kapsamda hayat boyu öğrenme modelinin içerisine aileleri de dahil edeceklerini anlatan Bakan Tekin, öğrencilerin başarısını yükseltmek istediklerini kaydetti.

        ‘ÖĞRENCİLERİMİZ OKULA BAŞLADIĞI İ Tekin: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin ana mihenk noktalarından biri çocuklarımızın severek, isteyerek, koşarak okullarına gidebilmesidirLK GÜNÜ UNUTMASIN İSTİYORUZ’

        Bakan Tekin, herkesin hayatında unutamadığı özel anlarının olduğunu ve çocukların da hayatlarında unutamadıkları anların okula başladıkları gün olması için çalıştıklarını, bu kapsamda proje gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

        “Hayatımızda geriye dönüp baktığımızda hatırladığımız özel günlerimiz var. Mesela evlendiğimiz günü, askere gittiğimiz günü unutmayız. Birinci amacımız bir de çocuklarımız okula başladıkları günleri unutmasınlar. Etkinliğimizin sebeplerinden birisi bu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin ana mihenk noktalarından bir tanesi çocuklarımızın severek isteyerek koşarak okullarına gidebilmesidir. Projenin amacı bu. İkinci amacımız da OECD başta olmak üzere dünyada eğitimle ilgili istatistik hazırlayıp rapor tutan bütün birimlerin ortak bir verisi vardır. Diyorlar ki tek başına öğretmen ve okul, eğitim sisteminin başarılı olmasında maksimum yüzde 50 etkilidir. Geriye kalan yüzde 50’nin içindeki en büyük pay ailelere aittir. Aileler sürece dahil olur ve çocuklarının eğitim durumunu yakından takip ederlerse eğitim sistemimiz daha başarılı olur diyerek bir süreç başlattık. Bu sistem aile, okul, öğretmen iş birliği projesinin bir parçası. Velilerimizi sürece dahil edecek mekanizmalar oluşturmak istiyoruz. Diziler çektik, bilimsel raporlar hazırladık, broşürler hazırladık. Hayat boyu öğrenme modelinin içine ebeveyn okulu veli okulu içeriğinde bir program daha koyduk. Biz ailelerle birlikte daha bilinçli bir şekilde eğitime el atma zamanı geldi diye düşünüyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızdan çok fazla şey bekliyoruz. Anne, baba, amca, abi, abla olmalarını bekliyoruz. 2024-2025 eğitim öğretim yılının şehrimize, tüm Türkiye’ye ve dünyaya hayırlı olmasını temenni ediyorum."

        AMRULLAYEV: TÜRK- AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİ BAKİ KALACAK

        Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev de iki ülke arasındaki dostluğun ve kardeşliğin Türk ailesini dünya ülkelerinin önüne geçireceğini belirterek, “Azerbaycan ve Türkiye arasındaki bu dostluk, kardeşlik bakidir. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğretmen olmak da çok zor ve şerefli bir iştir. Biz bir aileyiz. Türk dünyası büyük bir aile. Ben inanıyorum ki Gaziantep bu ailenin çok büyük bir kısmını oluşturuyor. Gelecekte de Türkiye Azerbaycan kardeşliği dostluğu devam edecek ve Türk ailesi dünyanın önde gelen ülkeleri olacak” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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