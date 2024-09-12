Şehit Çapan, törenle memleketine uğurlandı

SURİYE'nin Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan’ın (33) cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen tören sonrası memleketi Isparta'ya uğurlandı.

Suriye'nin Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan için Gaziantep Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene; Kilis Valisi Tahir Şahin, Gaziantep Vali Vekili İlker Eker, 6'ncı Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Şehit Çapan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, öz geçmişinin okunmasının ardından memleketi Isparta'ya gönderilmek üzere askeri kargo uçağına konuldu.