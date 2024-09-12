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        Depremde hasar alan 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde orta hasarlı olarak tescil edilen ve güçlendirme ruhsatı alamadığı için ağır hasarlıya dönen 6 katlı bina, yıkım sırasında çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 12:30 Güncelleme: 12.09.2024 - 12:35
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        Depremde hasar alan 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü
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        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde orta hasarlı olarak tescil edilen ve güçlendirme ruhsatı alamadığı için ağır hasarlıya dönen 6 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede orta hasarlı olduğu belirlenen Pınarbaşı Mahallesi’ndeki 6 katlı apartman, verilen süre içerisinde güçlendirme ruhsatı alamayınca ağır hasarlıya dönünce yıkım kararı verildi.

        Boşaltılan bina, bölgede önlem alınıp ve yol trafiğe kapatıldıktan sonra ekipler, yıkım için çalışma başlattı. İş makineleriyle yapılan çalışma sırasında apartman bir anda çöktü. Çökmeyle karayolu ve çevreyi toz bulutu kapladı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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