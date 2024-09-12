Depremde hasar alan 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde orta hasarlı olarak tescil edilen ve güçlendirme ruhsatı alamadığı için ağır hasarlıya dönen 6 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede orta hasarlı olduğu belirlenen Pınarbaşı Mahallesi’ndeki 6 katlı apartman, verilen süre içerisinde güçlendirme ruhsatı alamayınca ağır hasarlıya dönünce yıkım kararı verildi.