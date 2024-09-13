Fatih Erbakan: Adil bir dünya, İslam birliğinin kurulmasıyla olur

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dünya mazlumlarına kurtuluşunun Müslüman ülkenin bir araya gelmesiyle olacağını belirterek, “Türkiye öncülüğünde adil bir dünya düzeni kuracağız. Manevi kalkınma ve adil bir dünya İslam birliğinin kurulmasıyla olur” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde kazandıkları belediye başkanlıklarını ziyaret etmek için Gaziantep’e geldi. Yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nin kazandığı Oğuzeli Belediye Başkanlığını ziyaret eden Erbakan, belediye önünde partililere hitap etti. Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin ile görüşen Erbakan, Yeniden Refah Partisi ile birlikte rantçı belediyecilikten kurtulmak için yola çıktıklarını söyledi.

‘RANTÇI BELEDİYECİLİKTEN KURTULMAMIZ LAZIM’ Yönetimden memnun olmayan halkın Yeniden Refah Partisi’nde karar kıldığını söyleyen Erbakan, “Milletimiz mevcut durumdan şikayetçi olup karar verdiler. Birinci karar biz şu anki durumumuzdan memnun değiliz dediler. Rantçı belediyecilikten kurtulmamız lazım. Bu devrin değişmesi lazım. Bir değişim lazım dediler. İkinci karar. Değişim olacaksa yerine ne gelecek kararı. Bunun yerine Milli Görüş’ün gelmesi lazım, milli görüş belediyeciliğine kavuşmamız lazım dediler. Çünkü geçmişte Milli Görüş’ün hizmetlerini bu millet çok iyi hatırlıyor. 89-94 yılları arasındaki belediyecilik hizmetleri, 96-97 döneminde merhum Erbakan Hoca’nın başbakan olduğu dönemde yapılan hizmetler milletimize dar gelirliye Cumhuriyet tarihinde görülmemiş oranda refah seviyesinin sağlanması ve daha nice hizmetler. Bunları hatırladıkları için yeniden Milli Görüş’e kavuşmamız lazım dediler. Üçüncü bir karar daha verdiler. Mevcut durumdan kurtulmak istiyoruz. Bunun yerine Milli Görüş’e kavuşmak istiyoruz. Peki Milli Görüş’ün adresi neresi. Ortada bir sürü parti var. Milletimiz burada da ferasetiyle gerçeği fark etti. Milli Görüş’e kavuşmak istiyorsan Yeniden Refah Partisi’ne koşmam lazım dedi. Ve işte Antep’te, Oğuzeli’nde, Yavuzeli’nde ve Türkiye genelinde Yeniden Refah Partimizin oy patlaması milletimizin bu kararı ve ferasetiyle oldu” diye konuştu.

‘MİLLİ GÖRÜŞ BELEDİYECİLİĞİ HİZMET BELEDİYECİLİĞİDİR’ Milli Görüş belediyeciliğinin adil hizmet düsturuyla yola çıktığını söyleyen Erbakan, “Milli Görüş belediyeciliği adalet demektir. Kim olursa olsun. Hangi mezhep, ırktan olursa olsun bu vatandaşımıza adil şekilde hizmetin götürülmesi anlayışı. Adaletin diğer bir boyutu ehliyet ve liyakat. Akrabamı getireyim, yandaşımı getireyim, partilimi getireyim anlayışı yok. İşin ehli kimse onun göreve getirilmesi adaletli belediyeciliğin gereğidir. Milli Görüş belediyeciliği hizmet belediyeciliğidir. 89-94 dönemindekiler bunu çok iyi biliyor” ifadelerini kullandı.