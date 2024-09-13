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        Bakan Ersoy: Kültür Yolu Festivalleri, ülkemizin en büyük marka projelerinden biri haline geldi (2)

        RESTORASYONUTAMAMLANAN CAMİ AÇILIŞINA KATILDI, HANLARI GEZDİ'Türkiye Kültür Yolu Festivali' açılış programına katılmak üzere Gaziantep'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, depremde hasar alan ve restorasyonu tamamlanan Alaüddevle Camisi'nin açılışına katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 14:48 Güncelleme: 13.09.2024 - 14:50
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        Bakan Ersoy: Kültür Yolu Festivalleri, ülkemizin en büyük marka projelerinden biri haline geldi (2)
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        RESTORASYONUTAMAMLANAN CAMİ AÇILIŞINA KATILDI, HANLARI GEZDİ

        ‘Türkiye Kültür Yolu Festivali’ açılış programına katılmak üzere Gaziantep’e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, depremde hasar alan ve restorasyonu tamamlanan Alaüddevle Camisi’nin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Ersoy, depremler sonucunda yıkılan kültür ve tarihi varlıkların yeniden ihyası için Bakanlık olarak çalışma başlattıklarını söyledi. Ersoy,"11 ana deprem bölgemiz vardı ama 17 şehir ve bazı ilçelerde yıkım olmuştu. Şu anda kültür varlıklarımızın tamamında şantiyeler kuruldu. Hızlı şekilde restorasyon çalışmaları devam ediyor. İnşallah 2025 yılında hepsini ihya etmiş olacağız. Bu camimiz de depremde ciddi hasar almıştı. Bakanlık olarak hızlıca burayı restore ettik, minaremizin taşlarını onardık, onu da yapacağız. Eskiyle yarışır şekilde ayağa kalktı" diye konuştu.

        Bakan Ersoy daha sonra Sabun ve Pekmez Hanı’nın açılışını yaptı. Bakan Ersoy, handa salça ve pekmez yapan kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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