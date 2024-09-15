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        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığına 1 tutuklama

        GAZİANTEP'te jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında aracında kaçak göçmenlerle birlikte yakalanan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 18:23 Güncelleme: 15.09.2024 - 18:30
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        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığına 1 tutuklama
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        GAZİANTEP’te jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında aracında kaçak göçmenlerle birlikte yakalanan M.A., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan kişilere yönelik yürütülen çalışma kapsamında, düzensiz göçmenlerin Gaziantep’ten başka bir ile götürüleceği ihbarı üzerine Nurdağı İlçe girişinde uygulama noktası oluşturuldu. Ekipler durdurdukları araçta yabancı uyruklu göçmenleri taşıyan M.A.'yı gözaltına alındı. Jandarmadaki yasal sürecin ardında adliyeye sevk edilen şüpheli M.A. tutuklanarak cezaevine konuldu. Göçmenler ise Göçmen geri gönderme merkezine götürüldü.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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