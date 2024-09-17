Gaziantep'te, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, gece saatlerinde İslahiye-Hassa kara yolunun 18’inci kilometresi Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Adnan Polat’ın kullandığı plakasız motosiklet ile H.İ.B. (34) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yola savrulurken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Adnan Polat, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Polat’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü H.İ.B.'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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