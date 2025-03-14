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        Bakan Uraloğlu: Yerli ve milli bir dönemin kapısını aralıyoruz (3)

        İFTARÇADIRINDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin Festival Park içerisine kurduğu iftar çadırını ziyaret ederek, vatandaşlar ile birlikte orucunu açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 19:52 Güncelleme: 14.03.2025 - 19:55
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        Bakan Uraloğlu: Yerli ve milli bir dönemin kapısını aralıyoruz (3)
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        İFTARÇADIRINDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin Festival Park içerisine kurduğu iftar çadırını ziyaret ederek, vatandaşlar ile birlikte orucunu açtı. Bakan Uraloğlu bazı masaları ziyaret ederek, vatandaşlar ile sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Uraloğlu’na Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, milletvekilleri ve kurum müdürleri de eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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