Bakan Uraloğlu: Yerli ve milli bir dönemin kapısını aralıyoruz (3)

İFTARÇADIRINDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin Festival Park içerisine kurduğu iftar çadırını ziyaret ederek, vatandaşlar ile birlikte orucunu açtı. Bakan Uraloğlu bazı masaları ziyaret ederek, vatandaşlar ile sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Uraloğlu’na Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, milletvekilleri ve kurum müdürleri de eşlik etti.