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        Üzerine gazbeton devrilen inşaat işçisi öldü

        GAZİANTEP'te TIR'daki gazbeton yapı malzemesi üzerine devrilen inşaat işçisi Ahmet Kaya (23), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 16:51 Güncelleme: 19.03.2025 - 16:55
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        Üzerine gazbeton devrilen inşaat işçisi öldü
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        GAZİANTEP'te TIR’daki gazbeton yapı malzemesi üzerine devrilen inşaat işçisi Ahmet Kaya (23), yaşamını yitirdi.

        Olay, öğle saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi'ndeki inşaat alanında meydana geldi. İnşaatta çalışan Ahmet Kaya'nın üzerine, TIR'da yüklü olan gazbeton yapı malzemesi devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, kurtarılamadı. Kaya'nın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Diğer yandan olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Ahmet Kayanın üzerine, yürüdüğü sırada TIR'daki gazbeton yapı malzemesinin devrildiği görüldü.

        Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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