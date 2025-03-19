Üzerine gazbeton devrilen inşaat işçisi öldü

Olay, öğle saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi'ndeki inşaat alanında meydana geldi. İnşaatta çalışan Ahmet Kaya'nın üzerine, TIR'da yüklü olan gazbeton yapı malzemesi devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, kurtarılamadı. Kaya'nın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

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