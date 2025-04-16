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        Gaziantep'te 1 milyon TL'lik kablo hırsızlığına 6 tutuklama

        GAZİANTEP'inNurdağı ilçesindeki bir inşaat şantiyesinden 1 milyon TL değerinde kablo ve çeşitli malzemeler çalan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:01 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:05
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        Gaziantep'te 1 milyon TL'lik kablo hırsızlığına 6 tutuklama
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        GAZİANTEP'inNurdağı ilçesindeki bir inşaat şantiyesinden 1 milyon TL değerinde kablo ve çeşitli malzemeler çalan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuzselim Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinden çalınan 1 milyon TL değerindeki kablo ve çeşitli malzemeler için çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen 7 şüpheliyi Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlediği operasyonla yakaladı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca ile çalıntı elektrik kabloları ele geçirildi. Gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y., N.K., D.Y., İ.K., İ. K. ve A.S. tutuklandı, M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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