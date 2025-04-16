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        Gaziantep'te TIR'ın çarptığı çocuk öldü

        GAZİANTEP'te, fabrika bahçesinde oyun oynadığı sırada TIR'ın çarptığı Hüseyin Kaplan (5) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 19:30 Güncelleme: 16.04.2025 - 19:35
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        Gaziantep'te TIR'ın çarptığı çocuk öldü
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        GAZİANTEP’te, fabrika bahçesinde oyun oynadığı sırada TIR’ın çarptığı Hüseyin Kaplan (5) yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 15.00 sıralarında 3’üncü Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir halı fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed S. (33) kontrolündeki 27 HM 625 plakalı TIR, geri manevra yaptığı sırada bahçede oynayan Hüseyin Kaplan’a çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde Hüseyin’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Hüseyin Kaplan’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis TIR sürücüsünü gözaltına aldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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