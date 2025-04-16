Gaziantep'te TIR'ın çarptığı çocuk öldü

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, saat 15.00 sıralarında 3’üncü Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir halı fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed S. (33) kontrolündeki 27 HM 625 plakalı TIR, geri manevra yaptığı sırada bahçede oynayan Hüseyin Kaplan’a çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde Hüseyin’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Hüseyin Kaplan’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis TIR sürücüsünü gözaltına aldı.

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