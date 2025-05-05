Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te sosyal medya dolandırıcılığına 4 tutuklama

        GAZİANTEP merkezli soruşturmada sosyal medya üzerinden sahte ilan vererek vatandaşları dolandıran 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 05.05.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te sosyal medya dolandırıcılığına 4 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GAZİANTEP merkezli soruşturmada sosyal medya üzerinden sahte ilan vererek vatandaşları dolandıran 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden 'ucuz beyaz eşya' ilanı verip, vatandaşları dolandıran 6 şüpheliyi tespit etti. Gaziantep, Samsun ve Kilis'te toplam 6 ayrı adrese düzenlenen baskınlarla şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 7 cep telefonu, 1 bilgisayar, 11 sim kartı, 24 farklı bankalara ait hesap kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Borsadan 'takas süresi' çalışması
        Borsadan 'takas süresi' çalışması
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Naz bebek 1 yaşındaydı... 5. katta facia!
        Naz bebek 1 yaşındaydı... 5. katta facia!
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        Koruduğu oğlu tarafından öldürülmüş!
        Koruduğu oğlu tarafından öldürülmüş!
        Trump talimat verdi: "Alcatraz hapishanesi açılsın"
        Trump talimat verdi: "Alcatraz hapishanesi açılsın"
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi
        Sıcaklık batı ve iç kesimlerde artıyor! 5 bölgede yağış var!
        Sıcaklık batı ve iç kesimlerde artıyor! 5 bölgede yağış var!
        Putin'den nükleer silah mesajı: Umarım ihtiyaç duyulmaz
        Putin'den nükleer silah mesajı: Umarım ihtiyaç duyulmaz
        1 haftanı bir de böyle planlamaya ne dersin?
        1 haftanı bir de böyle planlamaya ne dersin?
        Yabancı filmlere yüzde 100 gümrük vergisi
        Yabancı filmlere yüzde 100 gümrük vergisi

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklan...
        Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklan...
        Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvaları'nın Gaziantep etabı tamamlandı
        Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvaları'nın Gaziantep etabı tamamlandı
        Gaziantep'te 300 öğrencinin katıldığı "Ulusal Yemek Yarışması"nda dereceye...
        Gaziantep'te 300 öğrencinin katıldığı "Ulusal Yemek Yarışması"nda dereceye...
        Araban'da ihtiyaç sahiplerine sosyal destekler sürüyor
        Araban'da ihtiyaç sahiplerine sosyal destekler sürüyor
        Gaziantep Kalesi ve çevresindeki okulların bahçeleri hafta sonları ücretsiz...
        Gaziantep Kalesi ve çevresindeki okulların bahçeleri hafta sonları ücretsiz...
        Gaziantep'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Gaziantep'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı