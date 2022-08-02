Gaziantep'te atlı polis birlikleri parklarda güvenlik denetimine katıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te parklarda güvenlik denetimine katılan atlı polis birlikleri, vatandaşların beğenisini topladı.



Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Birlikler, güvenlik denetimleri kapsamında, Festival, Masal ve 100. Yıl parklarında görev yaptı.

4 attan oluşan birlik, vatandaşlarca beğenildi.



Çevik Kuvvet Şube Müdürü Mehmet Nacar, gazetecilere, Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan atlı birliklerinin Gaziantep'e geçici görevli olarak geldiğini belirterek, birliklerin özellikle kenttin yoğun olduğu yerlerde görev yapacaklarını kaydetti.

Nacar, birliklerin bir hafta görev yapacağını ifade etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.