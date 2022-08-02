İslahiye'de ev yangını hasara neden oldu

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Değirmencik Mahallesi'ndeki evinde oturan Sabiha Öztürk (68), iddiaya göre değiştirdiği mutfak tüpünde gaz kaçağı olup olmadığını çakmakla kontrol etmek isterken yangın çıktı.

Alevleri söndürmeye çalışan Öztürk, başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara yol açtı.

Kalp rahatsızlığı bulunan Öztürk, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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