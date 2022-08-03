Gaziantep'te elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde süt sağım makinesinden elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Yeniyazı Mahallesi'nde bulunan çiftlikte, ineklere süt sağım makinesi takan Abdülkadir Gül, (45) elektrik akımına kapıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine sevk edilen Gül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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