Fırat Nehri olta balıkçılarını sevindiriyor

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde, Fırat Nehri kıyılarında olta balıkçılığı yapan vatandaşların yüzleri, yakaladıkları balıklarla gülüyor.



Oltalarına her biri 30 kilogramı bulan şaput, turna, somon ve sazan türündeki balıkları avlayan Arabanlı amatör balıkçılar, sezonun bereketli geçtiğini dile getiriyor.

Amatör olta balıkçılarından Fahri Işık, gazetecilere, tüm olta balıkçılarına yasağın kalkmasıyla birlikte yeniden hobileriyle buluştuklarını söyledi.



Amatör Balıkçılık Tebliğine belirtilen yasak ve limitlere uyduklarını anlatan Işık, bu sene büyük balıkların oltalarına takıldığını, bunun da önemli gelir sağladığını kaydetti.

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