Gaziantep Üniversitesi'nde promosyon sözleşmesi imzalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) maaş promosyon sözleşmesi imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, GAÜN, 4 yıl süreyle maaş ve diğer ödemelerin yapılacağı bankanın belirlenmesi amacıyla açık artırma usulüyle ihaleye çıktı.

Kentte şubesi bulunan 9 bankanın katıldığı ihale sonucu GAÜN, Halkbank ile sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, sözleşmenin üniversite çalışanlarına hayırlı olmasını diledi.



Özaydın, "Üniversite ailesinin mensuplarının en iyi şartlarda çalışması ve en iyi imkanlara sahip olması için gayret gösteriyoruz. Üniversite personelimizin gelirlerine katkı sağlamak için verilen mücadelede emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin 5 bin 291 akademik ve idari personelinin, promosyon tutarını sözleşme kapsamında 15 Eylül'de alacağı belirtildi.



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