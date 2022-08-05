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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Araban'da muhtarlar toplantısı düzenlendi

AA

Araban'da muhtarlar toplantısı düzenlendi

GAZİANTEP (AA) - Araban ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Hasan Doğru, Sosyal Hizmet Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleşen ağustos ayı toplantısında mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi.

Kaymakam Sevgili, bugüne kadar kendisine iletilen birçok sorunun çözüme kavuşturulduğunu, bazılarının ise ilgili birimlere yazıldığını ve imkanlar dahilinde çözümü için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Belediye Başkanı Hasan Doğru da iletilen sorunların çözümü için çalışmaların başlatılacağını aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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